Будапешт, 16 июля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Венгрии принято постановление о необходимости получения трех компонентов вакцины от COVID-19 вместо двух для медицинских работников. Об этом 16 июля сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан на своей странице в соцсети Facebook.

Mil.ru Вакцинация

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В сообщении Орбана указано, что третий компонент будет вводиться медицинским работникам максимум через четыре месяца после введения второго компонента. Данные меры, по его словам, направлены на то, чтобы поддерживать иммунитет медработников, регулярно сталкивающихся с пациентами с коронавирусной инфекцией на работе. Постановление в стране вступит в силу 1 августа.

Орбан также сообщил, что в первых числах сентября, перед началом нового учебного года, будет проведена вакцинации детей от 12 до 16 лет.

Венгрия с населением около десяти миллионов человек является одним из лидеров по темпам вакцинации граждан в Европейском союзе. На сегодняшний день там полностью вакцинированы более 5,5 миллионов человек. Всего в Венгрии подтвержден 808 661 случай заражения коронавирусом, в результате чего умерло 30 013 человек.