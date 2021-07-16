Москва, 16 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В десяти регионах России отмечается спад заболеваемости COVID-19. Об этом 16 июля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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«Отсутствие значимой динамики — в четырех субъектах. И снижение заболеваемости в десяти регионах. Это Московская область. Владимирская, Кировская область, Карелия, Псковская область, Забайкальский край, Орловская область, Смоленская область, Москва и Бурятия», — сказала Попова.

По ее словам, стабилизировать ситуацию в этих регионах удалось за четыре недели. При этом в период предыдущего подъема заболеваемости COVID-19 осенью 2020 года на стабилизацию ситуации потребовалось три месяца.