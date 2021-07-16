Москва, 16 июля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Доля Москвы среди новых случаев COVID-19 в России сокращается. Об этом 16 июля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией.

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«Эпидситуация уходит из Москвы. В Москве заболеваемость снижается, и доля Москвы снижается в общей заболеваемости с 37% до 20%. Мы, безусловно, отмечаем параллельный рост доли случаев в других регионах», — сказала Попова.

По ее словам, в России показатель заболеваемости COVID-19 составляет 84,9 человек на 100 тыс. населения, что создает риски для лиц без иммунной защиты.