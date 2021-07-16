Астана, 16 июля, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Более 80% жителей Казахстана, получивших вакцину против коронавируса, привиты препаратом «Спутник V». Об этом сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения республики.

Minzdrav-irkutsk.ru Вакцина «Спутник V»

Первый компонент вакцины против коронавируса получили 4,777 млн человек, оба компонента — 2,662 млн человек. Вакцину «Спутник V» получили 3,97 млн человек, или 83,1% от общего числа привитых.

Первый компонент вакцины Hayat-Vax получили 496,6 тыс. человек, второй — 404,4 тыс. Вакциной СоronaVac привились 225,6 тыс. человек, полную вакцинацию эти препаратом прошли 112,8 тыс. человек.

В Казахстане также применяется вакцина местного производства — QazVac. Её получили 84,4 тыс. жителей республики, полную вакцинацию прошли 43 тыс. человек.