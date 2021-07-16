Москва, 16 июля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в реогионах России остается напряженной. Об этом 16 июля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией.

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Тем не менее, наблюдается определенная стабилизация и замедления темпов распространения коронавируса, отметила она.

«Прирост составил 2%. Напомню, три-четыре недели назад прирост составлял до 37% неделя к неделе», — сказала Попова.