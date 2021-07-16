Москва, 16 июля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Решение отменить применение QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в Москве можно только приветствовать, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

QR-код

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«Такое ограничение, во-первых, стало ещё одним ударом по бизнесу, который едва поднял голову после тотального локдауна. Во-вторых, граждане в ряде случаев начали употреблять перед дверьми заведений общепита, кучкуясь без соблюдения какой-либо дистанции, а кафе устанавливали столики прямо на улице», — отметил Нилов в ТГ-канале.

Парламентарию не совсем понятна цель введенного ранее ограничения.

«И какова, спрашивается, была цель этих ограничений? Ведь одновременно рос градус социальной напряжённости — получается, скопление людей в торговых центрах, на вокзалах, в общественном транспорте и аэропортах никого не смущало, и только в ресторанах ввели ограничения. А что делать туристам — иностранцам или гражданам из других регионов, в которых невозможно вовремя вакцинироваться просто в силу отсутствия вакцины?» — рассуждает депутат.

Он считает, что ещё до введения каких-либо ограничений нужны ответы на максимальное количество вопросов.

«Например, как быть тем, кто переболел и имеет антитела, но не может получить тот же QR-код? А ведомственные поликлиники вообще не подключены к системе госуслуг, и госслужащим, таким образом, также закрыт доступ к QR-коду. Надеюсь, такие ошибки (а их много больше, чем перечислено здесь), будут учтены и не допущены впредь», — отметил Нилов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в столице с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов.

С 28 июня кафе и рестораны в Москве можно было посетить при условии получения прививки от коронавируса. Пускали туда и тех, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или получил отрицательный результат ПЦР-теста.