Москва, , 14:36 — REGNUM Ручной конституционный суд Украины породил решение о признании конституционным закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Как заявил ИА REGNUM 16 июля заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев, в нём есть весьма интересные сентенции, в том числе, о том, что представляет из себя и какие есть права у русскоязычного населения Украины.

Результат вытеснения русского языка на Украине Фурсова © ИА REGNUM

«Например, видим фразу, что «русскоязычные граждане Украины не представляют социальной единицы как группа, которая имеет право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, но является политическим конструктом». Вот так — ни больше ни меньше! Решением высшего суда страны, тем людям, которые хотели бы говорить на русском языке отказывается не только в их социальной субъектности, этнической самостоятельности, самом праве говорить на родном языке, но и праве на юридическую защиту», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что всё, на что хватило воображения украинским юристам, так это придумать новое определение — «политический конструкт». «Конечно, определяющим, в данном случае, является прилагательное «политический». Ничем иным, как простым обслуживанием интересов действующей украинской власти, назвать это язык не поворачивается. Именно этой власти во что бы то ни стало необходимо, чтобы украинские граждане отказались от русского языка, в том числе даже перестали думать на нем. Это нужно для того, чтобы окончательно разделить наши народы, зачеркнуть нашу общую историю, науку, культуру, литературу, простое человеческое общение. А украинский суд просто подводит правовую базу под будущие репрессии против русского языка и русскоязычных граждан», — пояснил юрист.

Соловьев добавил, что с помощью такой юридической бандеровщины националисты пытаются украинизировать все, что движется в их поле зрения, стараясь стереть с лица земли само понятие «русскоязычный гражданин Украины».