Москва, 16 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Производители готовятся выпустить к 1 октября 2021 года 57 млн комплектов вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщил 16 июля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

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"К 1 октября производители берут на себя обязательства на 57 млн комплектов «Спутник V». Это почти в три раза больше, чем за предыдущие три месяца», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По словам министра, к 20 декабря планируется выпустить 9,4 млн доз «ЭпиВакКороны», а также 2 млн комплектов к 15 декабря комплектов «КовиВак».