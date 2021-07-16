Москва, 16 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Руководство российских регионов вправе сильнее ограничивать проведение массовых мероприятий, чем это делает федеральный центр. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 16 июля на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Анна Попова

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Она отметила, что планка, которую определяет постановление ведомства, это мероприятие для 500 человек. Но при ухудшении в регионе обстановки по коронавирусу или с учётом её особенностей главы регионов могут «вводить требования по уменьшению этого числа и введению более жёстких правил на территории субъекта».

Работа с руководством регионов, добавила она, позволяет достаточно гибко и своевременно вводить ограничения. При этом ограничения и прививочная кампания дают безусловный положительный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене обязательной системы QR-кодов с 19 июля.

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