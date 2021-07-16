Москва, 16 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. С 19 сентября в регионы России ожидается поставка партий препарата «Спутник Лайт» в целях ревакцинации населения. Об этом 16 июля заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией.

Lenobl.ru Вакцинация

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Глава Минздрава напомнил, что рекомендации по ревакцинации населения раз в шесть месяцев пустило профессиональное медицинское сообщество.

«Со следующей недели для повторной вакцинации мы планируем поставлять в регионы партии вакцины «Спутник Лайт», которая показала свою эффективность», — сказал Мурашко.