Улан-Батор, 16 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Вице-премьер и председатель государственной чрезвычайной комиссии Саруулбуянгийн Амарсайхан призвал граждан Монголии вакцинироваться от COVID.

Pixabay.com Коронавирус

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В своем обращении Сайнбуянгийн Амарсайхан отметил, что надо уделять особое внимание здоровью.

«В мире начинается четвертая волна пандемии, основной причиной которой является Дельта-штамм. Страны вводят карантины, объявляют ЧП. Правительство и государственная чрезвычайная комиссия Монголии усердно работают, чтобы не распространить Дельта-штамм на территории страны.

ВОЗ предупреждает, что Дельта-штамм вдвое заразнее. Призываем вас во время путешествий и поездок строго соблюдать профилактические меры, защищая себя и родных», — заявил вице-премьер Сайнбуянгийн Амарсайхан.

Также вице-премьер рекомендовал всем, кто не привился, в ближайшее время сделать прививку от коронавируса.

По данным Министерства здравохранения страны, на 16 июля 84% взрослого населения (взрослое население страны составляет 2,17 млн) получило вторую дозу вакцины от коронавируса.

Хотя в стране идет активная вакцинация, до достижения коллективного иммунитета в Монголии далеко, отмечают специалисты.

«Около 35% населения нашей страны — дети от 0 до 17 лет. Поэтому трудно сформироваться коллективный иммунитет без вакцинации детей. Специалисты указывают на то, что коллективный иммунитет сформируется после вакцинации 60 — 90% населения. В случае, если наша страна вакцинирует все взрослое население, всё равно это не достаточно для достижения коллективного иммунитета, поскольку взрослое население составляет 65% общего населения.

Для достижения коллективного иммунитета нам надо вакцинировать беременных и детей», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Лхагваагийн Баттор.

В Монголии с 15 июня началась вакцинация подростков 16−17 лет, а с 28 июня — подростков 12−15 лет. Но длинные выходные из-за празднования Наадама (в этом году Монголия отменила празднование национального праздника Наадам, но власти оставили праздничные дни) с 9 по 18 июля и поездки и путешествия во время длинных выходных замедляют темп вакцинации, отмечают специалисты.

В стране продолжают расти темпы распространения COVID. За минувшие сутки в стране выявили 1364 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество COVID-19 достигло 144 492. За сутки умерли 9 пациентов, за всё время пандемии умерли 716.