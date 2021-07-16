Мантуров: в гражданский оборот выпущено 43,8 млн комплектов вакцин
Москва, 16 июля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В России с начала производства вакцин от коронавирусной инфекции выпущено в гражданский оборот 43,8 млн полных доз. Об этом 16 июля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Денис Мантуров
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"На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено 43,8 полных доз всех вакцин. По вакцине «Спутник V» контракт на 30 млн комплектов полностью исполнен», — сказал он.
Министр отметил, что производителям вакцин для выполнения контрактов приходится увеличивать мощности. Также он рассказал о росте объёмов выпуска вакцин.