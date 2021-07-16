Москва, 16 июля, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Москве с 19 июля снимается запрет на работу заведений общепита в ночное время при условии соблюдения эпидемических требований. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

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Как следует из документа, «возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания (в том числе в фудкортах, а также в период с 23:00 до 6:00)».

Также при условии соблюдения специальных требований к предоставлению услуг возобновляется посещение детских игровых комнат, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Сергея Собянин отменил в Москве систему обязательных QR-кодов.

На заседании президиума координационного совета при правительстве мэр также рассказал, что до «тех решений, которые мы по согласованию с правительством приняли», в столице сделали первую прививку 1,7 млн человек, а за последний месяц — более 2 млн человек.