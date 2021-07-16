Джакарта, 16 июля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Министр-координатор по человеческому развитию и культуре Индонезии Мухаджир Эффенди заявил, что ограничения по коронавирусу в стране продлят до конца июля, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Мухаджир Эффенди заявил, что решение о продлении ограничений было принято президентом Индонезии Джоко Видодо на закрытом заседании кабинета министров.

Глава государства передал участникам встречи, что продление срока действия ограничений по коронавирусу чревато последствиями.

Власти Индонезии ввели в начале июля более жесткие ограничения по коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, число пациентов, умерших от COVID-19 в Индонезии, продолжает расти.