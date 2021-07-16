Москва, 16 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в России продолжает оставаться напряженной. Об этом 16 июля сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией.

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«В нашей стране 865 тыс. человек получают медицинскую помощь. Из них 77% получают медицинскую помощь на амбулаторном этапе», — сказал глава Минздрава.

По его словам, в отдельных регионах рост заболеваемости замедлился, но в целом по стране этот показатель растет.

«Наиболее серьёзные темпы прироста заболеваемости мы видим в Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Адыгее, Алтайском крае и Астраханской области», — отметил Мурашко.