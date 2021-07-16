Волгоград, 16 июля, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В мошенничестве с сертификатом о вакцинации от COVID-19 подозревают 34-летнюю безработную жительницу Волгограда. Она пообещала местному жителю оформить документ, не имея на это никаких возможностей, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе регионального УМВД.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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По версии оперативников, женщина предлагала желающим оказать содействие в приобретении сертификата без фактической прививки. На её предложение откликнулся 50-летний волгоградец. Он передал ей требуемую сумму, но так и не дождался медицинского документа.

На допросе женщина пояснила, что и не намеревалась выполнять свои обязательства, поскольку не имела такой фактической возможности. В отношении неё возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.