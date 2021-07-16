Москва, 16 июля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Признание журналистов иностранными агентами не эквивалентно запрету на работу. Об этом 16 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж. Давид Черкасский. 1988. СССР Черная метка

«Нет, это не эквивалент запрета на работу», — сказал представитель Кремля. По его словам, СМИ, признанные иностранными агентами, также продолжают работать.

Песков добавил, что журналисты, признанные ионогенами, могут продолжить работу и в других СМИ с выполнением соответствующих обязанностей, указанных в законе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов восемь журналистов.