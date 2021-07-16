Оттава, 16 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Правительство провинции Онтарио, расположенной в центральной части Канады, рассматривают плюсы и минусы введения обязательной вакцинации от COVID-19 в сфере здравоохранения. Об этом телерадиовещатель CBC News сообщил 15 июля.

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Проект внутреннего документа, полученный редакцией CBC News, показывает, что правительство провинции пытается решить юридические и этические вопросы, связанные с внедрением обязательной вакцинации.

«Несмотря на то, что в документе часто упоминается словосочетание «обязательная вакцинация», политика, которая в конечном итоге в нем рекомендуется, на самом деле не будет принуждать к вакцинации от COVID-19 отдельных работников. Скорее всего, данная политика позволила бы непривитым медицинским работникам вступать в контакт с пациентами при условии, что они носят полный комплект средств индивидуальной защиты и часто проходят тестирование на коронавирус», — говорится в статье.

В то же время документ предусматривает вакцинацию «всех» медработников в качестве «одной из трех опций».