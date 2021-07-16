Москва, 16 июля, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов, заявил 16 июля мэр столицы Сергей Собянин.

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«Система QR-кодов, введенная в Москве, свою задачу выполнила, благодарю москвичей», — сказал Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 июня кафе и рестораны в Москве можно было посетить при условии получения прививки от коронавируса. Пускали туда и тех, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или получил отрицательный результат ПЦР-теста.

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