Москва, 16 июля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Дельта» в три раза заразнее обычного варианта SARS-CoV-2. Об этом 16 июля заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Дельта-вариант (по сравнению с обычным) в три раза способен большее количество людей заражать», — сказал он.

Также Горелов добавил, что британский штамм SARS-CoV-2 до его выявления мог заразить двух человек, в то время как новая разновидность, по словам ученого, способна заразить шестерых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Республике Хакасия будет развернут военный мобильный госпиталь на 100 мест для того, чтобы оказывать помощь в борьбе с COVID-19.