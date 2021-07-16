Москва, 16 июля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Коронавирус становится всё более агрессивным и, несмотря на все принимаемые меры по борьбе с пандемией, смертность от него продолжает расти. Об этом 16 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

«К сожалению, цифры по смертности [от коронавируса] достаточно высокие, действительно, смертность увеличилась, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — Вирус становится более агрессивный, более заразный».

Песков с сожалением отметил, что «несмотря на все прикладываемые усилия, на все существующие протоколы лечения, вирус уносит много жизней».

По его словам, со временем минимизировать смертность от COVID-19 позволит модернизация протоколов лечения, а также увеличение количества вакцинированных.

Он добавил, что в деле вакцинации населения в России пока продвинулись «не так, как хотелось бы».

Читайте также: Четвёртые сутки подряд в РФ зафиксирован рекорд смертности от COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, в России рекорд смертности от последствий COVID-19 фиксируется четвёртые сутки подряд. Так, за последние сутки умерли 799 человек, что является максимальным показателем с начала пандемии. Накануне скончался 791 человек, 14 июля — 768, 13 июля — 780. Общее число смертей от ковида, по данным оперативного штаба, превысило 146,8 тысяч человек.