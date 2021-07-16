Бишкек, 16 июля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Заместитель председателя кабинета министров Киргизии Жылдыз Бакашова встретилась с председателем Пекинского центра культурного обмена «Путешествие во имя мира» Шао Чаньчунем. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в пресс-службе правительства.

Marco Verch Вакцина от коронавируса. Китай

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Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся перспектив строительства в республике завода по производству вакцины от коронавируса и сотрудничества в области применения китайских медикаментов на растительной основе.

Также вице-премьер-министр выразила признательность Китаю за постоянную поддержку, оказываемую Киргизии во время пандемии коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Киргизии уже выступали с инициативой о постройке на территории страны завода по производству российской вакцины от COVID.