Москва, , 13:33 — REGNUM Решение министра обороны России Сергея Шойгу о включении статьи президента РФ Владимира Путина в программу обучения военнослужащих «вполне объяснимо». Об этом 16 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, глава государства не знает о решении Шойгу. «Нет, президент не знает об этом, но с другой стороны, это вполне объяснимо», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что статья Путина — это важный концептуальный документ, написанный Верховным главнокомандующим. «Совершенно естественно, что в Вооруженных силах это изучается», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» включена в программу занятий по военно-политической подготовке в ВС России.

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