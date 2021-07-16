Москва, 16 июля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Республике Хакасия будет развернут военный мобильный госпиталь на 100 мест для того, чтобы оказывать помощь в борьбе с SARS-CoV-2. Об этом 16 июля сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия Валентина Коновалова принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест соединения Центрального военного округа из Челябинской области для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусной инфекцией» — говорится в сообщении.

Также указывается, что госпиталь намечено развернуть к 17 июля и добавляется, что группировка сил и средств с 67 военными медиками будет переброшена в Абакан.

Помимо этого, добавляется, что в Абакан самолетами военно-транспортной авиации будет доставлен медицинский кислород для больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России выявили 25704 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.