Джакарта, 16 июля, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Число пациентов, умерших от COVID-19 в Индонезии, продолжает расти, сообщает Kompas.

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За стуки эпидемия унесла жизни 1205 жителей Индонезии. По состоянию на 16 июля от COVID-19 в стране умерли 71 397 человек.

Правительство Индонезии также сообщило о 54 000 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявили 2 780 803 носителя коронавируса.

Кроме того, с начала пандемии коронавирусом в Индонезии переболели 2 204 491 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр торговли Индонезии обсудил поставки вакцин против коронавируса во время рабочего визита в Соединенные Штаты.