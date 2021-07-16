Санкт-Петербург, 16 июля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В преддверии Главного военно-морского парада в Петербурге подразделения ПВО, дислоцирующиеся в Ленинградской области, отработали порядок действий при нанесении вероятным противником авиационных ударов по военным и государственным объектам в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Пресс-служба ЗВО С-400«Триумф»

Как сообщили 16 июля в пресс-службе Западного военного округа, в ходе тренировки военнослужащие развернули зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», мобильные зенитные ракетные комплексы «Тор», а также зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-400"Триумф».

«Подразделения, поднятые по тревоге, произвели обнаружение, поиск, захват и уничтожение целей с помощью электронных пусков ракет», — уточнили характер прошедшей тренировки в ЗВО.