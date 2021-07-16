Москва, 16 июля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Онлайн-встреча президента России Владимира Путина и других лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдёт 16 июля в закрытом режиме. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«В целом встреча проходит в закрытом для прессы режиме. Будет так называемое виртуальное семейное фотографирование (церемония family photo) это все увидят», — сказал представитель Кремля.

Несмотря на это, Россия договорилась с организаторами о телетрансляции выступления Путина. Ожидается, что глава государства будет выступать в районе 15:30 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит АТЭС — это форум стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в области торговли и инвестиций. В нем участвует 21 государство. В предстоящем саммите примут участие президент РФ Владимир Путин, американский лидер Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин.

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