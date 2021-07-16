Берлин, 16 июля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. После введения в строй «Северного потока — 2» объём газа, поставляемого в Европу из России, увеличится, европейские потребители ощутят благотворные последствия и больше уже от них неоткажутся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 16 июля, комментируя высказыванияканцлера Германии Ангелы Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток — 2

Как сообщалось ранее, Меркельна совместной пресс-конференции с президентомСША Джо Байденом в Вашингтоне, отвечая на вопрос о «Северном потоке — 2», заявила, что «Украина должна остаться страной-транзитером« российского газа, ав случае нарушения обязательствсо стороны РоссииЕвросоюз«может принять меры».

» То, как вопрос о газопроводе «Северный поток — 2» обсуждался на переговорах президента Байдена и канцлера Меркель в Вашингтоне, не противоречит интересам нашей страны. Когда СМИ пишут, что «Меркель пригрозила России мерами за прекращение транзита газа через Украину», они утрируют её заявление. Канцлер Германии просто отмахнулась от набившего оскомину вопроса о том, что будет, если Россия прекратит транзит газа через Украину: «В этом случае ЕС примет меры». В течение трёх лет, однако, этот вопрос вообще не стоит: есть соответствующие договорённости 2019 года и Россия, как неоднократно заявлял президент Путин, не намерена их нарушать.

Уже само по себе введение «Северного потока — 2» в действие будет воспринято в Европе и на Украине как поражение его противников — закономерное поражение! А далее на Украине вступят в дело политические аргументы, а в Европе — аргументы экономические: качать газ по «Северному потоку — 2» объективно будет дешевле, чем через Украину. Меркель заявляет, что Украина «имеет право быть страной-транзитером», но ведь и Россия имеет право быть страной-поставщиком. А европейцы имеют право на дешёвый качественный газ из России. Если уж соблюдать такого рода права, то на равной основе.