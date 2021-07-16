Брюссель, 16 июля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Количество жертв наводнений, которое произошли в Бельгии из-за сильных ливней, возросло до 15. Об этом 16 июля сообщает бельгийская газета LeSoir.

Hans Наводнение

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По информации издания, в районе коммуны Троз в провинции Льеж были обнаружены тела еще трех погибши при наводнении.

При этом власти страны не исключают возможности того, что число жертв стихийного бедствия может еще вырасти, когда вода отступит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число погибших при наводнениях в Бельгии, которые произошли в результате сильных ливней, достигло 12.