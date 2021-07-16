Новосибирск, 16 июля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 196 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 49 729, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выздоровели к настоящему времени 43 244 пациента, в том числе 106 за последние сутки. В стационарах на лечении остаются 5 889 человек, в том числе 88 детей. В реанимации находятся 425 тяжёлых больных.

«Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 52 года, 67 лет, 85 лет и женщины в возрасте 61 год, 64 года, 71 год, 83 года, 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 198 человек», — отметили в оперштабе.