Симферополь, 16 июля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Семь новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом подтверждены за минувшие сутки, данные 16 июля опубликовал региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Заболели за сутки 394 человека, что стало очередным рекордом по числу суточных заражений для региона. В больницах остаются 2 966 человек с ковидом и пневмонией, при этом за сутки выписаны 114 пациентов, а поступили — 229 человек.

Всего в регионе на 16 июля подтверждено 53 953 случая заражения коронавирусом, выздоровели 46 800 человек, 1 631 человек скончались.