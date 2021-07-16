Канберра, 16 июля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Министр обороны Австралии Питер Даттон поддержал инициативу проведения лотерей среди вакцинированных от COVID-19 граждан, назвав это «хорошей идеей». Об этом 16 июля сообщил телеканал Nine News.

Лотерея Осоавиахима на Пушкинской площади в Москве. 1926

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«Я — за проведение такой лотереи. Это хорошая идея», — сообщил министр обороны журналистам.

Ранее представители крупнейшего организатора лотерей в Австралии Tabcorp заявили, что они готовы провести розыгрыши, чтобы побудить австралийцев пройти вакцинацию от COVID-19.

«В принципе, мы могли бы изучить вопрос о проведении специальной лотереи, но необходимо проработать ряд сложных вопросов… Дело в том, что проведение лотерей в Австралии строго регулируется отдельной юрисдикцией [каждого штата]», — говорится в заявлении Даттона, направленном в редакцию Nine News.