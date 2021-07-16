Сеул, 16 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 122 645 человек. Об этом 16 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 16 июля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 15 960 609 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 31,1%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 10 400 653 человека, а препаратом Pfizer — 4 367 080 человек, препаратом Janssen — 1 129 702 человека, Moderna — 63 174 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране сделали 122 041 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 6 326 705 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1536 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 175 046.

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