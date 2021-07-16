Канберра, 16 июля, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Федеральное правительство Австралии не допустит двойного счета при осуществлении ковид-выплат — лица, которые уже получают пособия по социальному обеспечению, не смогут рассчитывать на выплаты по COVID-19, которые официально проходят как помощь в связи со стихийным бедствием. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил 16 июля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая в ходе пресс-конференции.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

«Если они зарабатывают меньше, они могут скорректировать размер платежей, потому что для них есть также возможность получить помощь при выплате арендных и ряда других платежей в дополнение к тому, что эти люди получают выплаты в рамках программы JobSeeker», — пояснил Моррисон.

Отметим, что выплаты по COVID-19 в Австралии предоставляются гражданам, проживающим в районах, затронутых локдаунами, которые длятся не менее четырех недель. Сейчас на денежную помощь от государства смогут рассчитывать жители, прописанные в Новом Южном Уэльсе, где режим жесткого карантина продлен до 30 июля. Жители Виктории также смогут получить выплаты.