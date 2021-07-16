Канберра, 16 июля, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Австралии более 12 миллионов жителей страны проведут наступающие выходные в режиме жесткого локдауна после того, как власти штата Виктория вслед за соседним Новым Южным Уэльсом ввели карантин на своей территории. Об этом 16 июля сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Вчера, 15 июля, премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс объявил о введении в столице штата Мельбурне пятидневного локдауна. Как отмечают журналисты, остальная часть штата также была затронута ковид-ограничениями.

Подчеркивается, что впервые в этом году два крупнейших города Австралии оказались в режиме локдауна.

Жители самой крупной австралийской агломерации Большого Сиднея (Новый Южный Уэльс) живут в условиях жесткого карантина уже четвертую неделю подряд. Власти штата продлили его на этой недели до 30 июля.