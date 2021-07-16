Таллин, 16 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Известное на весь СССР латвийское косметическое и парфюмерное предприятие Dzintars возобновило работу после своей ликвидации в 2019 году. Об этом сообщил телеканал LTV7, отметив, что восстановление легендарного завода происходит благодаря эстонскому предпринимателю Олегу Осиновскому.

Парфюмерия

Процесс неплатежеспособности Dzintars продолжается до сих пор и достигает 11 млн евро. Массовое производство остановлено, но теперь в цеха возвращены несколько десятков работников, которые потихоньку восстанавливают работоспособность предприятия.

Владелец эстонской Skinest Group Олег Осиновский приобрел за 5,5 млн евро активы неплатежеспособного АS Dzintars и поставил задачу возродить производство.

Запуская производство, компания вновь ориентируется на рынки бывшего СССР. Первые партии возрожденного Dzintars ушли на экспорт в Грузию. В планах — Россия и Узбекистан.