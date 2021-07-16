Берлин, 16 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Количество погибших из-за наводнения, которое произошло на западе Германии в результате сильных ливней, выросло до 93. Об этом 16 июля сообщает Die Welt.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

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Также указывается, что еще 1300 человек в настоящее время числятся как пропавшие без вести. При этом уточняется, что на их поиски направлено примерно 900 военнослужащих бундесвера.

Помимо этого, добавляется, что премьер-министра федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйера заявил, что масштабы произошедшего из-за разгула стихии бедствия ещё предстоит оценить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших в результате разрушительного наводнения на западе ФРГ возросло как минимум до 80.