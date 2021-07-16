Таллин, 16 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Эстонии полностью вакцинированы уже более полумиллиона человек, а это означает, что осенью введения массовых ограничений в формате 2020 года не ожидается. Об этом сообщил ETV со ссылкой на министра здоровья и труда Танеля Кийка.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он также заявил, что не считает дискриминацией запрет на посещение массовых мероприятий лицам, не прошедшим вакцинацию или не подтвердившим, что они переболели коронавирусом.

«Дискриминацией будет, если мы всё запретим, хотя есть возможность организовать мероприятия безопасно. Это касается также бизнеса, культурных организаций и образования», — заявил министр здоровья и труда Танель Кийк.

Он согласен с решением правительства, согласно которому все массовые мероприятия в Эстонии можно организовывать лишь при условии, что посетитель сможет доказать, что он либо вакцинирован, либо переболел, либо у него есть негативный результат теста на коронавирус.

В правительстве надеются, что к началу осени 70% населения Эстонии получат хотя бы одну дозу вакцины.