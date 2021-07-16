Канберра, 16 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Глава Австралийской медицинской ассоциации Омар Хоршид в ходе пресс-конференции, состоявшейся 16 июля, в очередной раз обратился к жителям страны с просьбой пройти иммунизацию от COVID-19. По его словам, в связи с распространением в стране «Дельта"-варианта SARS-CoV-2 поход в местные поликлиники за прививкой от COVID-19 сейчас актуален как никогда. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

«Теперь все предельно ясно: как показал нам наглядно «Дельта"-вариант, этот вирус может поразить всех и каждого из нас, он может затронуть как детей, так и пожилых людей», — отметил Хоршид.

«Месседж для всех австралийцев один и тот же: единственный способ защитить себя от вируса — это сделать прививку… Мой настоятельный призыв ко всем австралийцам — просто пойдите и сделайте это», — добавил Хоршид.

В то же время он подчеркнул, что молодым жителям Австралии придется еще немного подождать до тех пор, пока вакцина не станет доступной для их возрастной группы.