Канберра, 16 июля, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Система здравоохранения Австралии поставила новый рекорд — в течение 15 июля по всей стране было поставлено более 150 тысяч прививок от COVID-19. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил 16 июля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе выступления на пресс-конференции.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

«Это означает, что всего за три дня по всей стране было введено 500 000 доз вакцины», — заявил Моррисон.

«Это также означает, что уже в этом месяце было поставлено чуть меньше двух миллионов прививок», — добавил премьер-министр.

Моррисон также отметил, что использование дополнительных доз вакцины AstraZeneca в местных клиниках позволило добиться более высоких показателей вакцинации.