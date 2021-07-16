Канберра, , 12:42 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения 16 июля признала, что ее ранний отказ от версии лабораторной утечки коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая остается недоказанной, был преждевременным. В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая в тот же день на пресс-конференции, снова призвал к расследованию происхождения SARS-CoV-2, но не стал поддерживать теорию утечки коронавируса из лаборатории. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«В этом нет никакой политики», — подчеркнул Моррисон.

Китайское правительство неоднократно критиковало Австралию за ее призывы возобновить расследование, отмечают журналисты.

«Сейчас мы не ничего знаем об этой лаборатории», — заявил Моррисон, намекая на институт вирусологии в китайском Ухане.

«Это вполне могло произойти, а могло и не произойти. В любом случае у меня нет точки зрения на этот счет, и я пока не могу сделать такое утверждение», — отметил премьер-министр, комментируя версию утечки SARS-CoV-2 из лаборатории.