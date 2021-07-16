Куала-Лумпур, , 12:37 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Малайзии Дато Камарудин Джаффар затронул три важных вопроса на конференции Движения неприсоединения, сообщает Antara.

XVIII Саммит Движения неприсоединения. Баку President.az

Заместитель министра иностранных дел обратил внимание участников конференции на три основные вопроса, а именно пандемию COVID-19, текущую ситуацию в Палестине и угрозу ядерного оружия.

Дато Камарудин Джаффар призвал страны Движения неприсоединения работать вместе, чтобы уменьшить воздействие пандемии и обеспечить достаточное количество вакцин для всех государств-членов.

Малайзия призвала движение сделать все возможное, чтобы остановить политику Израиля в отношении Палестины.

Кроме того, Малайзия просит страны-члены Движения неприсоединения подписать и принять Договор о запрещении ядерного оружия.

На конференции приняли декларацию, в которой подчеркивается центральная роль в мобилизации глобальных усилий по устранению негативных последствий пандемии.

Дато Камарудин Джаффар также приветствовал предоставление России статуса наблюдателя при Движении неприсоединения.

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