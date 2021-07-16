Варшава, 16 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 16 июля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 93 новых случая заражений коронавирусом. В стране скончались от COVID-19 за сутки еще 14 человек, причем, у 13 из них были сопутствующие хронические заболевания.

Наибольшее количество новых выявленных случаев заражения — 14 — зафиксировали в Мазовецком воеводстве. Наименьшее число случаев (по одному новому заражению) за последние 24 часа зафиксировали в Опольском и Любушском регионах.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 881 046 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 176.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.