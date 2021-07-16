Таллин, 16 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В воскресенье, 18 июля, жителей столицы Эстонии зовут на вакцинацию от коронавируса, которая пройдет без предварительной регистрации в специальных пунктах основных частей города Ласнамяэ, Мустамяэ и Пыхья-Таллине.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства социальных дел Эстонии, отметив, что вакцинированные таллинцы смогут в этот день посетить столичный зоопарк с 70%-й скидкой, а самых быстрых привившихся фирма Balbiino угостит бесплатным мороженым.

«Мы приглашаем целые семьи — берите с собой бабушек, дедушек, молодежь, и просто приходите», — заявил член рабочей группы по вакцинации против коронавируса Аркадий Попов.

Он напомнил, что пройти вакцинацию самим и привить близких сейчас — «самый верный шаг, ведь только так осенью смогут работать школы, бабушки — встречаться с внуками, а мы все — избежать ограничений, ставящих под угрозу множество рабочих мест».

В основном будет применяться двухэтапная вакцина Pfizer (подходит всем с 12-летнего возраста), а также одноэтапным препаратом Janssen (подходит для применения с 18 лет). В каждом пункте вакцинации планируется привить примерно по 500 человек.