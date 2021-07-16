Сеул, 16 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Предстоящие выходные (17 и 18 июля) станут переломным моментом в Южной Корее в борьбе с быстро распространяющимся коронавирусом. Об этом 16 июля написал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в социальных сетях.

Kremlin.ru Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин

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«Распространение «Дельта"-штамма коронавируса пугает, но мы не можем позволить вирусу влиять на нашу жизнь», — отметил глава государства.

Южнокорейский лидер попросил жителей страны воздерживаться от поездок и частных собраний в предстоящие выходные, ещё раз извинившись за введение максимального уровня социального дистанцирования в столичном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Южной Кореи призвал ужесточить антиковидные меры в случае, если рост числа новых случаев заражения коронавирусом в стране не уменьшится.

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