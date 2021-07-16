Брянск, 16 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Новую партию вакцины от COVID-19 получила Брянская область, сообщили ИА REGNUM 16 июля в региональном оперативном штабе.

Yarregion.ru Вакцина от коронавируса, разработанная в России

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В регион поступило ещё 6 300 доз вакцины «Спутник V». Все препараты внесены в систему «Честный знак», их распределят в прививочные пункты Брянской области согласно заявкам от медицинских учреждений.

По данным оперштаба, прививку от коронавирусной инфекции сделали уже 252 315 жителей региона.