Ростов-на-Дону, 16 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Около 13 тыс. жителей Ростовской области завершили вакцинацию от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 16 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина Гам-КОВИД-Вак

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За весь период участниками прививочной кампании стали 887 294 человека (+ 23 053 за сутки). Обе дозы вакцины от коронавируса получили 563 305 человек (+ 12 861 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области привить планируется не менее 2 млн 33 тыс. жителей.