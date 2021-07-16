Москва, , 12:15 — REGNUM Общее собрание клуба лидеров России «Эльбрус» состоялось 15 июля в Москве. На нем победители и финалисты флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — конкурса «Лидеры России» — подвели итоги работы клуба за 3 года. В мероприятии принял участие первый заместитель руководителя администрации президента России, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.

Участники конкурса «Лидеры России» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я знаю, насколько активными были в этот непростой период пандемии победители и финалисты «Лидеров России» — не только на своих рабочих местах, но и сверх того, — заявил он, открывая церемонию награждения активных членов клуба. — Я убежден, что особая моральная победа России в том, что в трудной ситуации люди не прячутся в свои норки, решают не только свои проблемы. Чем сложнее, тем больше готовность помогать другим — на мой взгляд, это культурный код нашей страны. «Лидеры России» лично шли в штабы волонтеров, развозили продукты пожилым людям, помогали в детских домах и домах престарелых, помогали врачам. Это особая ответственность того, кто считает себя лидером. С точки зрения наставников, для нас важны три цели в общении членов Клуба «Эльбрус». Во-первых, важно быть успешным, потому что это не только ваш вопрос, вы являетесь ролевой моделью для тех, кто стремится стать лидером. Во-вторых, необходимо нести это бремя ответственности и быть образцом для подражания для подрастающего поколения. Одна из основных задач клуба — это сплоченность и взаимопомощь его участников, обмен лучшим опытом и практиками. Здесь резерв клуба «Эльбрус» еще колоссален. Третья важная вещь — не только брать, но и отдавать. Это лидерское качество, которое позволяет вне должностных обязанностей нести пользу людям, это социальное служение. Успешно сделать карьеру, наверное, можно и без этого, но стать лидером без этого невозможно».

Лидеры России получили номинации за вклад в развитие клуба, за участие в акции #МыВместе, за активное участие в жизни клуба и за продвижение ценностей сообщества. Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, важность ценностей в жизни лидера и рассказал о роли социального лифта в судьбах победителей и финалистов конкурса.

«Эффективность социального лифта во многом зависит от всех вас, как вы будете продвигать эти ценности и развиваться. Все проекты президентской платформы, в частности, конкурс «Лидеры России», будут оцениваться не сейчас, не по количеству поданных заявок или зарегистрировавшихся участников. Через много лет наступит подведение итогов — эта история «вдолгую», как марафонская дистанция. Я надеюсь, что вы успешно пройдете длинную дистанцию», — сказал, обращаясь к участникам, Алексей Комиссаров. — Посмотрев сегодня нас вас, я окончательно убедился в качестве отбора конкурса «Лидеры России». Вы — умные профессиональные и успешные, при этом, не забываете помогать другим. Лидеры России коснулись своими социальными проектами около четверти миллиона человек».

Общее собрание стало площадкой для общения и обмена опытом лидеров России — в рамках встречи прошла дискуссия на тему личного успеха и роли личной миссии в достижении целей. Управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг», председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко провел сессию «Общественные системы, поддерживающие ориентацию на успех». «Каждый год методология конкурса «Лидеры России» совершенствуется. Например, со второго сезона внедрена процедура контрольного тестирования, с третьего сезона развивается идея профессиональных треков. Напомню, что изначально треков не было и мы придерживались единого общеуправленческого подхода. Мы изменили схему наблюдения — теперь за участниками наблюдают в два раза больше экспертов, в два раза мощнее обратная связь. У нас больше оценочных инструментов, они стали ещё более разнообразными. Конечно, на пятый сезон у нас также запланировано много инноваций, которые мы сейчас активно обсуждаем», — отметил Безручко.

В ходе встречи лидеры приняли участие в тематическом нетворкинге, поделились своим опытом и жизненными кейсами в формате TED-выступлений.

«Каждый день мы сами решаем, насколько широки или узки наши возможности, — рассказал победитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АО «Корпорация развития Оренбургской области» Никита Хилимончик. — Мы часто слышим, что границы и установки в голове, но иногда сами попадаем под влияние стереотипов. Может ли выпускник юридического факультета в 23 года занять топовую управленческую позицию в компании со штатом 500 человек? В таком случае все говорят: «Все понятно, это связи, родственники». Но кто сказал, что так нельзя? Можно! Мы сами себе придумываем отмазки».

"У меня есть свой секрет, как я достигаю поставленных задач. Я достигаю успеха, потому что я делаю то, что я хочу. Здесь очень важно быть честным с самим собой, говорить себе о том, что ты хочешь делать. Это абсолютно не означает, что нужно исполнять свои сиюминутные желания. Бизнес, наука — это тот же марафон, который мы бежим иногда из последних сил, и мы не должны идти с собой на компромисс», — отметил победитель конкурса «Лидеры России», управляющий директор компании «А1», заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев.

В завершении мероприятия председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития России Татьяна Дьяконова поблагодарила лидеров за участие в собрании и рассказала о дальнейшем развитии клуба лидеров «Эльбрус». Она отметила, что сообщество не стоит на месте и постоянно развивается, учитывая пожелания самих лидеров. «Сегодня мы объявляем о перевыборах совета клуба — многие участники хотят проявить себя и попробовать свои силы. Клуб «Эльбрус» всегда открыт к изменениям и прислушивается к идеям своих участников. Не бойтесь заявить о себе!», — сказала Татьяна Дьяконова.

В настоящее время клуб «Эльбрус» насчитывает 335 членов, которые являются победителями и финалистами конкурса «Лидеры России», а также выпускниками программы кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС. Ключевой миссией клуба является формирование в России механизмов ответственного лидерства для созидательного развития страны. С 2018 года более 37 500 человек приняли участие в социальных проектах членов клуба в 61 регионе страны.