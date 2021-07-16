Афины , 16 июля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Министр финансов Греции Христос Стайкурас анонсировал на пресс-конференции 15 июля очередной план помощи гражданам страны в связи с пандемией.

Dennis Jarvis Греция

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План предполагает расширение числа траншей, предлагаемых для погашения частного долга перед государством, для всех физических, самозанятых и юридических лиц, пострадавших от пандемии коронавируса с марта 2020 года по настоящее время.

Министр финансов Греции уточнил, что план предусматривает увеличение с 24 до 36 числа беспроцентных траншей и с 48 до 72 числа траншей с процентной ставкой 2,5%.

Стаикурас сказал, что это новый «щедрый и важный план», который также включает расширение круга лиц, потенциально имеющих право подать заявку на помощь в качестве пострадавших от пандемии.