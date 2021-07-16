Ростов-на-Дону, 16 июля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Ростовской области скончались 19 пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 16 июля.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли девять женщин в возрасте от 57 до 95 лет и десять мужчин в возрасте от 36 до 85 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 4 918 пациентов.